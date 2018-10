Hockeyers zwaaien uit tegen Ierland

De Nederlandse hockeyers spelen nog een interland in Amstelveen als laatste voorbereiding op de WK in december in India. De mannen van bondscoach Max Caldas treffen op maandag 19 november Ierland op het terrein van THC Hurley.

Ierland wordt getraind door Alexander Cox, de voormalige assistent van Caldas en de huidige trainer van landskampioen Kampong.

Het WK in Bhubaneswar begint voor Oranje op 1 december met een wedstrijd tegen Maleisiƫ. Daarna volgen duels met Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december).