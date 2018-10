Red Sox zijn Yankees de baas

De honkballers van de Boston Red Sox hebben een einde gemaakt aan de hoop van Didi Gregorius en de New York Yankees mee te doen in strijd om de titel in de MLB, de hoogste klasse van het Amerikaanse honkbal. Met slagman Xander Bogaerts, een andere Oranje-international, wonnen de Red Sox met 4-3 waarmee de stand in de best-of-five op 3-1 kwam. Voor de Yankees zit het seizoen erop. Boston gaat verder in de American League Championship Series tegen Houston Astros.

De eerste wedstrijd tegen de titelverdediger in een best-of-seven serie is vrijdag. De winnaar plaatst zich voor de World Series. ,,We hebben 26 spelers nodig gehad om deze tweestrijd te missen”, loofde Red Sox-manager Alex Cora zijn volledige selectie. Hij zag onder anderen werper Steven Wright kort voor het eerste duel met de Yankees geblesseerd wegvallen. ,,We zijn een compleet team, ik kan altijd terugvallen op anderen.”