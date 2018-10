Volleybalsters dicht bij Final Six op WK

De Nederlandse volleybalsters kunnen in Japan hun beste resultaat ooit op een WK gaan boeken. Ondanks de nederlaag (2-3) tegen Brazilië is het team van bondscoach Jamie Morrison dicht bij plaatsing voor de Final Six. Tot nu toe was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Wel werd de ploeg twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio.

Nederland had na zeven overwinningen op rij bij winst op Brazilië het ticket voor de Final Six op zak gehad, maar moet nu nog even afwachten of Japan niet met 3-0 of 3-1 van Servië wint. In dat geval wordt het donderdag rekenen met de duels tussen Oranje en het al geplaatste Servië en Japan en Brazilië.

De setstanden tegen Brazilië waren 25-21 18-25 27-25 19-25 en 7-15. Daardoor bleef een negatieve reeks in stand: Oranje verloor voor de achtste keer op een WK van Brazilië.

In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales.