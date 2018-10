Volleybalsters nog niet zeker van vervolg WK

De Nederlandse volleybalsters moeten donderdag nogmaals vol aan de bak om de Final Six te bereiken op het WK in Japan. Oranje verloor woensdag met 3-2 van Brazilië. Dat zou geen probleem zijn als vervolgens Japan twee sets zou verliezen tegen het al geplaatste Servië. Het gastland won echter met 3-1 en kan zich, net als Brazilië, nog bij de beste drie landen in de poule voegen die in de derde ronde met drie andere teams in twee poules gaan strijden om plaatsing voor de halve finales.

Nederland heeft het nog in eigen hand, maar bij een nederlaag tegen Servië en winst van Brazilië op Japan staan er achter groepswinnaar Servië drie landen op zeven overwinningen. In dat geval gaat het om het aantal behaalde punten, daarna is de ‘set-ratio’ doorslaggevend.

Servië had tot aan woensdag nog geen set verloren op dit WK. Bij de Europees kampioenen bleef sterspeelster Tijana Boskovic het grootste deel van de partij aan de kant.