Djokovic stoomt door in Shanghai

Tennisser Novak Djokovic blijft maar winnen. De 31-jarige Serviër, vorige maand winnaar van de US Open, bereikte de kwartfinales van het masterstoernooi in Shanghai door Marco Cecchinato te verslaan: 6-4 6-0. De Italiaan kon aanvankelijk goed bijblijven, maar na verlies van de eerste set was zijn verzet gebroken.

Djokovic heeft nu al vijftien partijen op rij gewonnen. De huidige nummer drie van de wereld aast op zijn vierde titel in Shanghai, waar hij in 2012, 2013 en 2015 al zegevierde.

De Duitser Alexander Zverev bereikte de laatste acht met winst op de Australische tiener Alex de Minaur: 6-1 6-4. De nummer vijf van de wereld treft nu de Brit Kyle Edmund, die de Chileen Nicolas Jarry met 7-6 (5) 6-3 klopte.