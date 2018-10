Opnieuw succes Bennett in Ronde van Turkije

Sam Bennett heeft voor de tweede dag op rij een etappe gewonnen in de Ronde van Turkije. De Ierse wielrenner van Bora-hansgrohe was donderdag in de derde rit opnieuw de rapste in de sprint.

De Argentijn Maximiliano Richeze eindigde in de 137 kilometer lange rit van Fethiye naar Marmaris als tweede, voor de Duitser John Degenkolb. Richeze schreef dinsdag de openingsetappe op zijn naam.

Voor het team van Bora-hansgrohe betekende de winst van Bennett de 31e zege dit seizoen. Bennett, die dit voorjaar drie ritten op zijn naam schreef in de Ronde van Italiƫ, blijft in de Ronde van Turkije leider in het algemeen klassement.