Renshaw jaar langer bij Dimension Data

Wielrenner Mark Renshaw heeft zijn aflopende contract bij Dimension Data met een jaar verlengd. De 35-jarige Australiër heeft er al drie jaar op zitten bij het Zuid-Afrikaanse team. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Rabobank en diens opvolgers Belkin en Blanco.

,,Ik kijk ernaar uit mijn zestiende jaar als professional voor Dimension Data te rijden. We hebben samen al heel wat mooie resultaten behaald”, zegt Renshaw, die onder meer in 2016 deel uitmaakte van de ploeg die vijf etappes won in de Tour de France. Vier daarvan kwamen op naam van de Brit Mark Cavendish.

Zelf heeft Renshaw twaalf overwinningen achter zijn naam, maar de laatste dateert van 2014. Renshaw blijft ploeggenoot van Cavendish terwijl de ploeg ook de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo haalde. Renshaw: ,,Ik hoop een belangrijke rol te spelen in de sprint voor Nizzolo en onze andere kopmannen.”