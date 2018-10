Sky legt ook wielrenner Rowe langer vast

In navolging van Geraint Thomas en Egan Bernal heeft ook Luke Rowe zijn contract bij Team Sky verlengd. De 28-jarige wielrenner uit Wales ligt nu tot eind 2021 vast bij de Britse topploeg. Rowe rijdt al sinds 2012 voor Sky en hielp zijn landgenoot Thomas dit jaar aan de eindzege in de Tour de France.

De Brit is de laatste jaren een vaste waarde in de Tourploeg van Sky. In 2015, 2016 en 2017 hielp hij Chris Froome aan de overwinning. ,,Ik voel me onderdeel van het meubilair bij Sky”, zegt Rowe, die door een breuk in zijn rechterpols eind augustus al een punt moest zetten achter zijn seizoen. Vorig jaar brak hij kort na de Tour zijn been tijdens een vrijgezellenfeestje. ,,Gelukkig liep mijn contract toen nog een jaar door, waardoor ik me weer kon bewijzen. Sky steunde me ook, terwijl andere teams misschien wel afscheid van me zouden hebben genomen.”

Rowe mag in de voorjaarsklassiekers voor zijn eigen kansen rijden. Hij eindigde al eens in de top tien in Parijs-Roubaix en in de Ronde van Vlaanderen.