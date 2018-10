Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM verhuist van Zandvoort naar Assen. Op zaterdag 20 en zondag 21 juli scheuren de auto’s over het TT Circuit in Drenthe. Zandvoort had de voorbije jaren een vaste plek op de DTM-kalender, maar het duincircuit moet die afstaan aan Assen.

,,DTM en Assen lonkten al geruime tijd naar elkaar, maar eerder lukte het niet om tot een voor beide partijen bevredigende overeenkomst te komen”, zegt Lee van Dam, promotor van de races in Assen. ,,Dat de DTM-organisatie ons nu zelf benaderde om de komende jaren de race op Assen te organiseren, zie ik als een grote eer. Ik ben ervan overtuigd dat de actuele lobby om Formule 1 naar Assen te halen, heeft bijgedragen aan de profilering van het TT Circuit als één van de beste circuitfaciliteiten ter wereld.”