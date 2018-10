Kalender Formule 1 bevestigd

De internationale autosportfederatie FIA heeft de kalender van de Formule 1 voor het nieuwe seizoen definitief bevestigd. Evenals dit jaar worden er 21 Grands Prix verreden. Als gebruikelijk is de start in het Australische Melbourne, op 17 maart. De laatste race is op 1 december in Abu Dhabi.

Op 14 april vindt er in Shanghai een bijzonder wedstrijd plaats. Dan wordt de 1000e Grand Prix in de Formule 1 verreden. Volgens de FIA staat alleen achter de race in Austin, Verenigde Staten, nog een vraagteken. Niet alle formaliteiten over de organisatie van die wedstrijd op 3 november zijn afgehandeld.