LottoNL-Jumbo met Gesink in Lombardije

Wielrenner Robert Gesink doet zaterdag mee aan de Ronde van Lombardije. De 32-jarige klimmer, die vorige week in Italië zijn rentree maakte, behoort tot de ploeg van LottoNL-Jumbo voor de Italiaanse najaarsklassieker. De Sloveen Primoz Roglic is de kopman van de formatie, die verder bestaat uit Daan Olivier, Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, de Belg Floris De Tier en George Bennett uit Nieuw-Zeeland.

Gesink kwam eind augustus ten val tijdens een trainingsrit in de Verenigde Staten en hield daar een gebroken sleutelbeen en twee gebroken ribben aan over. De Varssevelder miste daardoor niet alleen de twee Canadese koersen uit de UCI WorldTour, maar ook de WK in Innsbruck. Gesink maakte vorige week zijn rentree in de Ronde van Emilië en reed daarna nog twee Italiaanse eendagskoersen.

Sam Oomen fungeert als kopman van Team Sunweb. De 23-jarige Brabander krijgt in de koers over 241 kilometer van Bergamo naar Como steun van onder anderen Wilco Kelderman en de Australiër Michael Matthews.