Zverev geplaatst voor ATP Finals

De Duitser Alexander Zverev heeft zich in Shanghai geplaatst voor de ATP Finals komende maand in Londen. De 21-jarige tennisser verzekerde zich in China van een startbewijs voor het lucratieve eindtoernooi door de laatste vier te bereiken. De nummer vijf van de wereld versloeg de Brit Kyle Edmund in twee sets: 6-4 6-4. De partij was na 1 uur en 11 minuten voorbij.

Zverev speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.