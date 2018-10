Schulting sprint naar winst op Neeltje Jans

De Nederlandse wielrenner Peter Schulting heeft verrassend de Zeeuwse eendagskoers Tacx Pro Classic gewonnen. De 31-jarige renner uit het continentale team Monkey Town was de snelste van een groepje van vier vluchters, die op werkeiland Neeltje Jans om de winst sprintten. Het verschil op de meet was minimaal. De Belg Dries de Bondt kwam een banddikte na Schulting als tweede over streep. Een andere Belg, Jérôme Baugnies eindigde als derde.

De koers door Zeeland, die ambities heeft uit te groeien naar een heuse klassieker, was ook de allerlaatste wielerwedstrijd van Bram Tankink. De 39-jarige renner uit Haaksbergen neemt afscheid na achttien jaren in het profpeloton. ,,Hij is een onvervangbaar lid van het team. Een rolmodel, een superknecht, een motivator, wegkapitein en heel veel meer”, schreef zijn ploeg LottoNL-Jumbo op Twitter over Tankink.