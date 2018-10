Bogaerts met Red Sox onderuit tegen Astros

De honkballers van Boston Red Sox met Oranje-international Xander Bogaerts zijn de finale van de American League slecht begonnen. In Boston won Houston Astros het eerste duel in de play-offs met 7-2.

De bezoekers uit Houston pakten in de tweede inning een 2-0-voorsprong, maar zagen de Red Sox langszij komen in de vijfde slagbeurt. Met een punt was er opnieuw een voorsprong in de zesde inning. In de laatste slagbeurt maakten de Astros het echte verschil met twee homeruns en vier runs. De Red Sox met Bogaerts konden in de afsluitende slagbeurt niet meer terugkomen.

In de National League trok LA Dodgers de stand gelijk door met 4-3 te winnen bij de Milwaukee Brewers. Het staat nu 1-1.