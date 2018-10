Del Potro loopt ernstige knieblessure op

Juan Martin del Potro komt voorlopig niet in actie. De Argentijnse tennisser heeft bij het toernooi in Shanghai een ernstige knieblessure opgelopen. ,,Dit is een heel moeilijk moment”, aldus Del Potro, die een breuk heeft in een knieschijf.

Voor Del Potro, die in september de finale van de US Open van Novak Djokovic verloor, is het zijn vijfde zware blessure. Voorgaande keren ging het steeds om zijn zwakke pols. Nu ging het mis in de achtste finales in Shanghai tegen de Kroaat Borna Coric.

De 30-jarige Del Potro had zich geplaatst voor de ATP Finals, die in november in Londen op het programma staan. Daar kan hij nu niet aan meedoen. Hoe lang Del Potro precies aan de kant staat, is nog niet bekend.