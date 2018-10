Jastremska pakt in Hongkong eerste WTA-titel

HONGKONG – Het Oekraïense tennistalent Dajana Jastremska heeft in Hongkong haar eerste WTA-titel veroverd. De achttienjarige tennisster versloeg in de finale de Chinese Wang Qiang overtuigend in twee sets: 6-2 6-1.

Qiang had een dag eerder verrast door in de kwartfinale de als eerste geplaatste Elina Svitolina en in de halve finale de Spaanse Garbiñe Muguruza te verslaan. In de finale tegen Jastremska had ze echter geen schijn van kans. In de eerste set brak de Oekraïense haar twee keer, in de tweede set zelfs drie keer. Qiang kreeg zeker in de tweede set wel kansen, maar kon haar opponente slechts één keer breken.