Prades verrassend winnaar Ronde van Turkije

De Spaanse wielrenner Eduard Prades is zondag verrassend winnaar geworden van de Ronde van Turkije. De renner van Euskadi-Murias eindigde als tweede achter ritwinnaar Sam Bennett en kwam door de bonificatieseconden op gelijke hoogte met de Oekraïner Alexei Loetsenko. Omdat Prades betere ritklasseringen kon overleggen pakte hij de eindzege in de zesdaagse koers.

De Ier Bennett, die eerder al twee etappes had gewonnen, verraste de sprinters met een aanval in de hellende laatste kilometer nabij de Aya Sofia. De renner van Bora-hansgrohe hield een voorsprong van vijf seconden over op het peloton waarin Mike Teunissen naar de vierde plaats sprintte.

Prades (31) won eerder dit jaar de Ronde van Noorwegen.