Triatleten Lange en Ryf prolongeren titel

De Duitse triatleet Patrick Lange heeft op Hawaii zijn wereldtitel Ironman geprolongeerd. De 32-jarige Lange legde de race over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen in Kailua-Kona af in een recordtijd.

Met 7 uur 52 minuten en 39 seconden was Lange de eerste triatleet die een tijd onder de acht uur realiseerde. Daarmee brak hij zijn eigen persoonlijke record van 8 uur 1 minuut en 40 seconden. Lange bleef de Belg Bart Aernouts ruim vier minuten voor. De Brit David McNamee pakte het brons op 8,30 minuten van de Duitser.

Bij de vrouwen wist de Zwitserse Daniela Ryf eveneens haar wereldtitel een vervolg te geven. Ryf finishte in een nieuw parcoursrecord van 8 uur, 26 minuten en 16 seconden. De Britse Lucy Charles pakte op bijna tien minuten achterstand het zilver, de Duitse Anne Haug op bijna een kwartier het brons.