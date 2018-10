Volleybalsters China verslaan VS in Final Six

De volleybalsters van China hebben in de finalegroep van de Final Six, waarin ook Nederland zit, het eerste duel met 3-2 van de Verenigde Staten gewonnen. De Chinese volleybalsters knokten zich terug van een achterstand van 2-1 in sets en sloegen toe in de vijfde set: 25-22 19-25 20-25 25-23 15-9.

De Nederlandse volleybalsters spelen maandag om 9.10 uur tegen de Amerikaanse vrouwen. Een dag later treft Oranje regerend olympisch kampioen China om 12.20 uur.

De andere poule van de Final Six bestaat uit Italië, Japan en Servië. Van beide poules gaan de nummers een en twee door naar de halve finales.