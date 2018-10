Bertens kent opdracht in Moskou

Tennisster Kiki Bertens moet deze week in Moskou de halve finales halen om zich op eigen kracht te kwalificeren voor de WTA Finals in Singapore. De WTA liet weten dat Bertens zich in dat geval bij de beste acht tennissters van 2018 schaart. De 26-jarige Westlandse is in de Russische hoofdstad als vierde geplaatst en heeft een ‘bye’ in de eerste ronde. Ze moet twee partijen winnen om de halve finales te bereiken.

Zes tennissters zijn al zeker van deelname aan het lucratieve slottoernooi van volgende week in Singapore, waar de prijzenpot uit ruim 6 miljoen euro bestaat. De Amerikaanse Sloane Stephens heeft zich gevoegd bij Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova en Caroline Wozniacki. Om de laatste twee tickets wordt gestreden door Elina Svitolina, Karolina Pliskova en Bertens. Svitolina, de nummer zeven op de ranglijst van dit jaar, ontbreekt in Moskou en kan dus geen punten verdienen.

Bertens treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland en de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Mocht de pupil van coach Raemon Sluiter al voor de halve finales stranden, dan wordt ze wel in Singapore verwacht als reserve. De huidige nummer 10 van de wereld kan de eerste Nederlandse sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 worden die zich plaatst voor het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Halep, de nummer 1 van de wereld, maakt in Moskou haar rentree na rugklachten. De Roemeense stond vanwege een hernia in een tussenwervelschijf even aan de kant. Halep heeft van haar doktoren toestemming gekregen om in de Russische hoofdstad weer te gaan tennissen.