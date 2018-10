Ploegleider De Jongh gezocht na fietstocht

Steven de Jongh wordt maandag gezocht nadat hij niet was teruggekeerd na een fietstraining. Dat meldt zijn vrouw op Twitter.

De 44-jarige ploegleider van Trek-Segafredo vertrok om 10.30 uur voor een tocht in de buurt van Girona in Spanje. Sinds dat tijdstip is hij niet meer bereikbaar en geeft zijn telefoon geen signaal. Het bericht van de vrouw van De Jongh wordt maandagmiddag via sociale media veel gedeeld.

,,De politie onderzoekt momenteel het gebied”, schrijft de leiding van Trek-Segafredo op Twitter. ,,We hopen allemaal op goed nieuws.”

De Jongh stopte in 2009 op 35-jarige leeftijd als wielrenner en ging als ploegleider bij Team Sky aan de slag. De geboren Alkmaarder fietste voor TVM, Rabobank en Quick-Step. Zijn belangrijkste successen behaalde hij in Belgische eendagskoersen: in 2003 won hij de E3 Prijs, in 2004 en 2008 Kuurne-Brussel-Kuurne.