Rus en Griekspoor naar hoofdtoernooi

Tennisster Arantxa Rus heeft zich op het WTA-toernooi van Luxemburg verzekerd van een plek in het hoofdschema. Rus (27) knokte zich in de derde en laatste kwalificatieronde met 3-6 7-5 6-1 langs de Kroatische Jana Fett. Indy de Vroome en Richel Hogenkamp verloren afgelopen weekend in Luxemburg al in de kwalificaties.

Tallon Griekspoor (22) slaagde erin het hoofdtoernooi te bereiken in Antwerpen. Griekspoor won in de beslissende kwalificatieronde met 7-6 (2) 6-3 van de Fransman St├ęphane Robert. De tegenstanders van Rus en Griekspoor worden later bekend.