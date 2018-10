Van Gerwen pakt opnieuw hoofdprijs

Michael van Gerwen heeft voor het derde jaar op rij het toernooi om de European Darts Trophy gewonnen. De Brabantse nummer één van de wereld was in Göttingen weer eens een klasse apart. In de finale versloeg hij de Engelsman James Wade met duidelijke cijfers: 8-3.

Van Gerwen, die met een gemiddelde gooide van ruim 111 punten, verdiende ruim 28.000 euro met deze titelprolongatie op de Europese Tour. Hij won vorig weekeinde in Dublin de World Grand Prix, goed voor een winstpremie van circa 110.000 euro.