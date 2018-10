Bondscoach Morrison ziet mentale moeheid

Bondscoach Jamie Morrison van de Nederlandse volleybalsters zag zijn ploeg tegen olympisch kampioen China bij het WK in Japan (1-3 verlies) niet excelleren. ,,Wij waren mentaal een beetje moe en maakten de beslissingen niet zo snel als had gemoeten. Tegen een geweldig team als China kun je de punten niet weggeven”, concludeerde de Amerikaan bij de NOS.

Ook middenaanvalster Yvon Beliën erkende dat Oranje tegen China niet had uitgeblonken. ,,Ik denk dat we misschien iets minder alert waren dan tegen de Amerikaanse ploeg”, doelde ze op de fraaie winst van 3-2 op maandag na een achterstand van 0-2. Door die zege plaatste Nederland zich vroegtijdig voor de halve finales. Ook China was voor het begin van het duel met Oranje in Nagoya al zeker van een plaats bij de laatste vier.

Door de nederlaag speelt Nederland vrijdag in de halve eindstrijd tegen Europees kampioen Servië, met Tijana Boskovic als sterspeelster. ,,Dat wordt hoe dan ook heel lastig”, besefte Lonneke Sloetjes. ,,We gaan proberen Boskovic te stoppen en de rest van het team ook. We gaan knokken.”