Groenewegen spurt naar zege in Guangxi

Dylan Groenewegen heeft in China laten zien dat zijn sprintersbenen ook daar functioneren. De renner van LottoNL-Jumbo won de eerste etappe van de Ronde van Guangxi in de massaspurt. Hij versloeg na een rit over 107 kilometer met start en aankomst in Beihai de Duitser Max Walscheid van Team Sunweb en zijn landgenoot Fabio Jakobsen van Quick-Step op de meet.

De Ronde van Guangxi maakt deel uit van de WorldTour en bestaat uit zes etappes.

De Brit Peter Kennaugh (Bora hansgrohe) en de Italiaan Gianni Moscon (Team Sky) waren de laatste twee vluchters die tot in de slotfase standhielden. Op zo’n 5 kilometer van de finish werd het duo ingerekend door het jagende peloton.