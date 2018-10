Halep meldt zich toch af voor Moskou

Simona Halep heeft zich toch afgemeld voor het tennistoernooi in Moskou. De nummer één van de wereld was naar Rusland gereisd, maar besloot dinsdag vanwege haar rugproblemen toch niet te spelen.

,,Ik had hier graag mee willen doen, maar helaas heb ik toch te veel last van mijn rug. Ik wil geen risico’s nemen. Het is teleurstellend dat ik mij terug moet trekken, maar ik moet mijn gezondheid voorop stellen”, twitterde de Roemeense.

De 27-jarige Halep stond de afgelopen weken aan de kant met een rugblessure. Ze besloot af te zien van een operatie en had zich gericht op het toernooi in Moskou, waar ook Kiki Bertens in actie komt.

Het is nog niet duidelijk of ze wel meedoet aan de WTA Finals komende week in Singapore. Bertens is hiervoor nog in de race. Ze moet in Moskou de halve finales halen om zich op eigen kracht te kwalificeren voor het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar.