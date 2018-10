Handbalsters zwaaien uit tegen Angola

De Nederlandse handbalsters spelen nog één interland voordat ze afreizen naar het EK in Frankrijk. Angola is op 21 november de tegenstander in het Indoor Sportcentrum van Eindhoven. Het handbalverbond NHV rekent op een uitverkochte hal.

De laatste keer dat Oranje het Afrikaanse team trof was op het WK van 2015 in Denemarken. Nederland won toen met 37-24.

De selectie van bondscoach Helle Thomsen is op het EK ingedeeld in groep C met Hongarije, Spanje en Kroatië. De Hongaren zijn op 1 december de eerste tegenstander. Oranje won twee jaar geleden op het EK in Zweden zilver.