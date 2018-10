Kritiek op directeur Amerikaanse turnbond

De Amerikaanse drievoudig olympisch turnkampioene Aly Raisman, een van de vele seksueel misbruikte vrouwen door teamarts Larry Nassar, verzet zich tegen de benoeming van Mary Bono als de nieuwe directeur van de Amerikaanse turnbond.

Bono werkte voor een advocatenkantoor dat de zaken behartigde van de turnbond in de periode dat de meldingen over het misbruik door Nassar binnenkwamen, maar niet serieus werden genomen. De bewuste arts is inmiddels tot 175 jaar celstraf veroordeeld voor misbruik van meer dan 150 turnsters.

,,Mijn teamgenoten en ik hebben in 2015 bij de Amerikaanse bond melding gedaan van het misbruik door Nassar. We weten dat advocaten van de firma waar Bono werkte op de hoogte zijn gebracht, maar toch heeft Nassar nog dertien maanden lang kinderen kunnen misbruiken. Waarom stelt de bond iemand aan die voor een kantoor heeft gewerkt dat heeft geholpen het misbruik te verzwijgen”, vraagt Raisman zich af op Twitter.

,,Dit is geen nieuwe turnbond, want dezelfde corrupte beslissingen worden genomen. De slachtoffers van toen en hun families, maar vooral ook de huidige turnsters verdienen beter.”