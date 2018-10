Oranje wil nu stunten tegen Belgen

Het Nederlands elftal staat na de zege op Duitsland in de Nations League (3-0), vanaf 20.45 uur voor een nieuwe uitdaging. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman wil nu tegen België stunten tijdens een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion van Brussel.

Bondscoach Roberto Martínez van de nummer één van de wereldranglijst benut de krachtmeting met Oranje om enkele andere spelers aan het werk te zien. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé zijn geblesseerd en achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staat nog een groot vraagteken.

Ook bondscoach Koeman wil geen risico met zijn spelers nemen. Aanvoerder Virgil van Dijk is er helemaal niet bij. Hij krijgt rust omdat hij de laatste weken met twee gebroken ribben heeft gespeeld. De verwachting is dat Pablo Rosario zijn eerste speelminuten krijgt, als basiskracht of invaller. De middenvelder van PSV hoorde zaterdag vlak voor het duel met Duitsland dat hij toch geschorst was.