Tennisster Arantxa Rus is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlandse was niet opgewassen tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 47 van de wereldranglijst. Rus verloor in twee sets: 6-2 6-1. De partij duurde 1 uur en 6 minuten.

Rus, die op de 111e plek staat in het mondiale klassement, en Bencic hadden zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema in Luxemburg.