Servische volleybalsters groepswinnaar bij WK

De Servische volleybalsters zijn bij het WK in Japan groepswinnaar geworden in de finaleronde. Het team versloeg in het laatste duel in de poule het tot dinsdag nog ongeslagen Italië met 3-1 (25-21 25-19 23-25 25-23) en eindigde hiermee als eerste in groep G.

Als Nederland dinsdagmiddag in de laatste groepswedstrijd in groep H wint van olympisch kampioen China speelt Oranje in de halve eindstrijd tegen de Italiaanse vrouwen. Bij een nederlaag is Servië de tegenstander in de halve eindstrijd.

Nederland verzekerde zich maandag van een plek in de halve finales door een overwinning op de Verenigde Staten.