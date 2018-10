Volleybalsters verliezen van China

De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag bij het WK in Japan verloren van China. Na de sensationele zege op de Verenigde Staten was de olympisch kampioen in vier sets te sterk, 23-25 25-13 25-18 25-17.

Door het verlies eindigt Oranje als tweede in de groep en neemt de ploeg het vrijdag in de halve finales op tegen Servië, dat na de winst op Italië winnaar werd van de andere poule.

Nederland begon sterk tegen de Chinese vrouwen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won de eerste set met 25-23. Maar in het tweede bedrijf was de Aziatische ploeg behoorlijk sterker en trok de stand met 25-13 weer gelijk. In de derde set kon Nederland lang bijblijven. Maar in de slotfase liep China toch uit en pakte de set met 25-18. Dat gold ook voor de vierde set. Nederland slaagde er niet meer in de wedstrijd te verlengen. Met 25-17 maakte China het af.

Morrison startte met dezelfde basis als tegen Amerika, want hij wilde met zijn ploeg ook deze wedstrijd winnen. Dat Oranje na de winst op Amerika al geplaatst was voor de halve eindstrijd deed daar voor hem niets aan af. Tijdens het duel bracht hij Celeste Plak nog wel in de ploeg, maar China bleek te sterk. Lonneke Sloetjes was met 26 punten opnieuw topscorer. Ze troefde daarmee wel de Chinese sterspeelster Ting Zhu af, die tot 19 punten kwam.

Oranje kan zich nu opmaken voor het duel met Europees kampioen Servië in Yokohama. Nederland won eerder dit toernooi van de Servische vrouwen, maar die waren toen al zeker van de finaleronde. Servië speelde in dat duel niet met de sterkste opstelling.