WADA houdt Rusland scherp in de gaten

Het mondiale antidopingbureau WADA buigt zich in december opnieuw over de situatie in Rusland. Een maand geleden besloot het WADA-bestuur om de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada op te heffen, ondanks felle protesten vanuit de sportwereld. Het Rusada werd in 2015 geschorst vanwege grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport, met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014.

Volgens het WADA hadden de Russen aan bijna alle voorwaarden voldaan om de schorsing ongedaan te maken. Het mondiale antidopingbureau houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. Op 11 en 12 december wordt bekeken of het Rusada zich aan de gestelde eisen houdt. Een van die eisen is dat de Russische overheid voor het einde van dit jaar toegang moet hebben gegeven tot het dopinglaboratorium in Moskou, waar stalen urine en elektronische gegevens van Russische sporters liggen opgeslagen. Met die informatie zouden onder meer eventuele dopingzondaars alsnog ontmaskerd kunnen worden.