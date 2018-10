WK shorttrack in 2021 opnieuw in Rotterdam

De internationale schaatsunie ISU heeft de WK shorttrack van 2021 toegewezen aan Nederland. Het evenement zal net als in 2017 plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Het bid van de Nederlandse schaatsbond KNSB, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en TIG Sports, kreeg van de ISU de voorkeur boven Turijn.

De KNSB reageerde verheugd op het besluit van de ISU. ,,Wij geloven in de kracht van shorttrack om het publiek en vooral ook de jeugd voor het schaatsen te winnen”, liet technisch directeur Remy de Wit weten. ,,Wij kijken ernaar uit om dit evenement samen met onze partners opnieuw tot een daverend succes te maken. Het WK past ook uitstekend in ons programma op weg naar de Winterspelen van Peking 2022.”

Oud-shorttracker Cees Juffermans zal evenals in 2017 weer als toernooidirecteur fungeren.