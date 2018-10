Ackermann klopt Nederlandse sprinters in China

Wielrenner Pascal Ackermann heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Guangxi. De Duitser van Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint na ruim 145 kilometer tussen Beihai en Qinzhou. Hij bleef de Nederlandse sprinters Fabio Jakobsen van Quick-Step en Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo voor.

Een sprint werd in Qinzhou onvermijdelijk nadat de laatste vluchter, de Fransman RĂ©mi Cavagna, op enkele kilometers voor de streep werd ingelopen. In de sprint bleek de Duitser de snelste.

De Ronde van Guangxi is onderdeel van de WorldTour en duurt nog tot en met zondag.