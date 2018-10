Bekele: mijn beste marathon moet nog komen

Op de atletiekbaan was Kenenisa Bekele niet bij te houden. De Ethiopiër heerste jarenlang op de 5000 en 10.000 meter en hij bezit op beide afstanden nog altijd het wereldrecord. Op de marathon staat hij echter in de schaduw van de Keniaan Eliud Kipchoge, die in september in Berlijn het wereldrecord op de marathon verbeterde tot 2.01.39.

Dat is slikken voor de 36-jarige atleet, de enige die zich kroonde tot olympisch kampioen, wereldkampioen indoor, outdoor én veldlopen. Bekele wil ook de snelste zijn op de 42,195 kilometer. ,,Dat is nog altijd mijn droom’’, zei hij in Theater Carré, waar de organisatie van de marathon van Amsterdam hem als topattractie voor de editie van komende zondag presenteerde.

Bekele liep zijn beste tijd twee jaar geleden in Berlijn. Zijn 2.03.03 is nog altijd de derde tijd ooit gelopen. ,,Een jaar geleden kreeg ik de vraag wat mogelijk was op de marathon. Ik zei toen 2.01.30 en dat is nu gebeurd. Alleen was niet ik het, maar Kipchoge die het heeft gedaan.’’

Niettemin houdt Bekele hoop dat hij ook nog eens in staat is zo hard te gaan. ,,Het zal niet makkelijk zijn. Van belang is een perfecte voorbereiding en dat is mij nog nooit gelukt. Ik heb nog nooit op 100 procent kunnen trainen voor de marathon. Altijd was er wel een kleine blessure of fysieke terugslag in de voorbereiding. Mijn beste marathon moet dus nog komen, hoop ik”, aldus Bekele.

Hij loste alweer veertien jaar geleden op de Olympische Spelen van Athene in 2004 zijn landgenoot Haile Gebrselassie af als de keizer van de lange afstanden. Zijn illustere landgenoot liep ook één keer in Amsterdam. De 2.06.20 in 2005 was een parcoursrecord. ,,Dat wist ik niet eens. Ik weet wel dat het parcours lekker vlak is en redelijk snel. Ik heb hier altijd al eens willen lopen. Ik wil hier proberen het parcoursrecord te verbeteren’’, aldus Bekele. Dat record staat op 2.05.09 en werd vorig jaar neergezet door de Keniaan Lawrence Cherono.