Ecuadoriaan Narváez naar Team Sky

Team Sky heeft de wielerselectie voor komend jaar aangevuld met Jhonatan Narváez. De 21-jarige Ecuadoriaanse renner komt over van Quick-Step. Narváez eindigde dit jaar in de Ronde van Wallonië als vijfde en hij finishte in de Drôme Classic als tweede.

,,Team Sky heeft veel grote namen in het team en ook veel grote talenten. Ik kijk er erg naar uit om me in dit team verder te ontwikkelen”, aldus Narváez, die bij Sky ploeggenoot wordt van onder anderen Egan Bernal. De Colombiaan, ook 21 jaar, maakte dit jaar veel indruk in de Tour de France. Bernal verlengde onlangs zijn contract met vijf jaar.