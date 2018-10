Zonder James beginnen Cavaliers met verlies

Zonder hun vertrokken superster LeBron James hebben de basketballers van Cleveland Cavaliers hun openingswedstrijd in het nieuwe NBA-seizoen verloren. De ploeg uit Ohio ging op Canadese bodem onderuit tegen Toronto Raptors: 116-104. Met James in hun midden bereikten de Cavaliers de afgelopen vier seizoenen steeds de NBA-finale. In 2016 pakten ze de titel, de andere jaren moesten ze buigen voor Golden State Warriors.

Bij de Raptors blonk debutant Kawhi Leonard, overgekomen van San Antonio Spurs, direct uit met 24 punten en 13 rebounds. Kyle Lowry schoot 27 punten bij elkaar. Bij de ‘Cavs’ moest het vooral komen van Kevin Love, die 21 punten maakte.

DeMar DeRozan leidde San Antonio Spurs met 28 punten langs Minnesota Timberwolves: 112-108. New Orleans Pelicans boekte een royale zege op Houston Rockets: 131-112. Bijna de helft van de productie kwam van het duo Anthony Davis (32 punten) en Nikola Mirotic (30). Ze pakten samen ook nog eens 26 rebounds. James Harden, de ster van de Rockets, tekende voor 18 punten, 10 assists en 9 rebounds.