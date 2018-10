Bondscoach Morrison trots op volleybalsters

Verliezen is nooit leuk en doet altijd pijn, vertelde bondscoach Jamie Morrison na de nederlaag van zijn Nederlandse volleybalploeg in de halve finale van het WK tegen Servië (1-3). Maar de Amerikaan wilde vooral benadrukken dat hij heel trots was op zijn speelsters. ,,Dit was onze beste wedstrijd op dit WK”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport ,,En wat hebben we gevochten. Steeds weer kwamen we terug. Jammer dat het niet genoeg was.”

Nederland bood het favoriete Servië meer dan goed tegenstand en knokte zich een paar keer terug van het op het oog bijna kansloze achterstand. ,,We hebben gevochten voor wat we waard waren”, treurde Laura Dijkema. ,,In sommige fases zijn we net nog niet constant genoeg. We wilden zo graag en ik had ook het gevoel dat een zege op Servië tot de mogelijkheden behoorde. Nu moeten we zaterdag maar voor brons gaan”, doelde ze op de ontmoeting met de verliezer van de andere halve finale tussen Italië en China.