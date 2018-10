Krijn de Schutter gaat voor NOC*NSF werken. De oud-rugbyer zal vanaf januari als prestatiemanager verschillende sportbonden adviseren en ondersteunen bij hun programma’s.

De Schutter werkte de afgelopen twee jaar als technisch directeur van de basketbalbond en was daarvoor de technische baas bij de rugbybond. Hij vervangt bij NOC*NSF René Wolff, die gestopt is als bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners en in Nieuw-Zeeland aan de slag is gegaan.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, is blij met de komst van De Schutter. ,,We zijn elke dag bezig ervoor te zorgen dat de Nederlandse topsporters in TeamNL de beste begeleiding om zich heen hebben. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van NOC*NSF en de sportbonden. Daarom is het mooi dat wij Krijn de Schutter kunnen verwelkomen.”

,,Ik ben trots op deze aanstelling en het vertrouwen van Maurits Hendriks”, reageert De Schutter. ,,Ik ga mij elke dag inzetten om samen met de bonden het verschil te maken richting de Olympische Spelen van Tokio.”