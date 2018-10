Honkballer Bogaerts naar World Series

Honkballer Xander Bogaerts heeft met Boston Red Sox de World Series bereikt. De Arubaan, uitkomend voor het Nederlands team, won met zijn ploeg de uitwedstrijd bij Houston Astros (4-1). Boston Red Sox nam zo een beslissende voorsprong (4-1) in de halve finale van de play-offs.

Rafael Devers was de grote man bij Boston Red Sox. Hij sloeg in de zesde inning drie punten binnen. Bogaerts verscheen vier keer aan slag maar kwam niet tot een score. Houston Astros veroverde vorig seizoen nog de titel. Boston staat voor het eerst sinds 2013 in de finale.

Bogaerts, de korte stop van Red Sox, stuit in de eindstrijd mogelijk op een ploeggenoot van het Nederlands team. Kenley Jansen, geboren in Curaçao, heeft met Los Angeles Dodgers nog één zege nodig voor een plaats in de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. De Dodgers leiden in de halve finale tegen de Milwaukee Brewers met 3-2. Beide ploegen treffen elkaar vrijdag (plaatselijke tijd) opnieuw.