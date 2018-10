Tennisster Jabeur schrijft historie in Moskou

De Tunesische Ons Jabeur heeft zich voor het eerst in haar loopbaan verzekerd van een plek in de finale van een WTA-toernooi. De nummer 101 van de wereld verraste bij de laatste vier de Letse Anastasija Sevastova, die negentig plekken hoger staat op de wereldranglijst: 6-3 3-6 6-3.

Nooit eerder slaagde een speelster uit TunesiĆ« erin door te dringen tot de eindstrijd. ,,Dit is echt geweldig en ik ben heel erg blij”, aldus Jabeur. ,,Ik heb alles gegeven en ben blij dat er een aantal TunesiĆ«rs aanwezig was. Zij hebben mij er doorheen geholpen in de slotfase.”

De 24-jarige Jabeur neemt het zaterdag in de finale op tegen de in eigen land spelende Darja Kasatkina, die de Britse Johanna Konta met 6-4 6-3 versloeg. De finale in Moskou wordt een dag eerder gespeeld, omdat zondag het eindejaarstoernooi WTA Finals van start gaat.