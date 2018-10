Dovizioso start van pole in Japan

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso heeft de hoop op de wereldtitel in de MotoGP nog niet opgegeven. De Italiaan was op zijn Ducati de snelste in de kwalificatie van de Grote Prijs van Japan en start zondag van pole.

Dovizioso staat tweede in het algemeen klassement, op een achterstand van 77 punten op de Spanjaard Marc Márquez, die op zijn Honda niet verder kwam dan de zesde tijd in de kwalificatie. Het seizoen telt nog vier races en een overwinning levert 25 punten op. Als Dovizioso wint in Japan, dan valt de beslissing om de titel niet eerder dan volgende week in Australië.

Márquez hoeft op het circuit van Motegi alleen maar voor Dovizioso te eindigen om de wereldtitel veilig te stellen. Hij zou zijn werkgever Honda extra blij maken, want wat is er mooier dan de titel veroveren in de thuisrace van de Japanse motorfabrikant. Als het Márquez lukt, dan komt hij op gelijke hoogte met de Australiër Mick Doohan, die ook vijf keer de titel veroverde in de koningsklasse van de motorsport (1994-1998), destijds nog de 500cc.

Er zijn twee coureurs, allebei Italiaan, met meer titels: Giacomo Agostini won er acht (1966-1972 en 1975) en de nog altijd actieve Valentino Rossi staat op zeven (2001-2005 en 2008-2009).