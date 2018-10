Servische volleybalsters wereldkampioen

De volleybalsters van Servië hebben de wereldtitel gewonnen. Ze versloegen in de eindstrijd in het Japanse Yokohama Italië: 3-2 (21-25 25-14 23-25 25-19 15-12).

Servië bereikte vrijdag de eindstrijd met een zege op Nederland (3-1), dat vooral geen antwoord had om het aanvalsspel van Tijana Boskovic en Brankica Mihajlovic. Beide sterspeelsters van Servië blonken ook weer uit tegen Italië. Boskovic tekende voor 23 punten en Mihajlovic scoorde 18 punten. Italië had in de finale niet voldoende aan de dertig punten van Paola Ogechi Egonu.

Nederland eindigde als vierde op het WK. Oranje verloor de strijd om het brons kansloos van China: 0-3.