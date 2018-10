Verstappen staakt kwalificatie met kapot wiel

Max Verstappen is voortijdig uitgevallen in de kwalificatierace van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlander reed in de eerste van drie sessies de ophanging van zijn rechterachterwiel kapot op de kerbstones die de bochten markeren op het circuit van Austin.

De coureur slaagde er nog net in zijn Red Bull de garage in te rijden. De monteurs probeerde nog de bolide te repareren, maar het probleem bleek te groot om binnen een klein kwartier op te lossen. Verstappen stapte uit de cockpit en beende boos weg. Hij reed weliswaar de zesde tijd in de eerste sessie (Q1) en mocht dus nog doorgaan in de tweede sessie (Q2), maar omdat hij niet meer het circuit op kwam, eindigde hij als vijftiende in de kwalificatierace.

Hij schuift vermoedelijk op naar de dertiende startplek, omdat de twee coureurs van Toro Rosso vanwege motorwissels voor straf achteraan moeten beginnen in de race op zondag.