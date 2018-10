Verstappen vijfde in droge training

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de vijfde tijd neergezet. De Nederlander gaf in zijn Red Bull bijna een seconde toe op Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de snelste was. Lewis Hamilton, de leider in het kampioenschap die zondag op het Circuit of the Americas in Austin zijn vijfde wereldtitel kan veroveren, klokte in zijn Mercedes de derde tijd. Hij was 0,073 seconde langzamer dan zijn Duitse rivaal.

Het was een drukte van belang in de laatste oefensessie voor de kwalificatierace, later zaterdagavond. De baan was voor het eerst droog in Austin, dus alle coureurs wilden zo lang en zo veel mogelijk testen. Het was voor Verstappen in de beginfase van de training zoeken naar de juiste grip op de koude banden.

Brendon Hartley raakte een strip van de halo kwijt, de beugel tegen extra hoofdbescherming. Het ketste tegen zijn helm, maar de Nieuw-Zeelander van Toro Rosso had er verder geen hinder van.

Vettel troefde op de droge baan Hamilton af. De Duitser is nog de enige die Hamilton zondag van de titel kan houden. Een gridstraf die hij vrijdag kreeg in de eerste training helpt hem niet. Hij moet in de startopstelling voor de race drie plaatsen naar achteren.