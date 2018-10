Volleybalsters tegen China om brons op WK

De Nederlandse volleybalsters strijden vanaf 10.20 uur tegen China om een bronzen medaille op het WK in Japan. Oranje won nog nooit eerder een plak op een mondiale eindronde. China is de regerend olympisch kampioen.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison speelde afgelopen dinsdag ook al tegen China op het WK. Dat duel ging met 3-1 verloren. Beide ploegen wisten zich wel voor de halve finale te plaatsen. Nederland ging in de halve eindstrijd onderuit tegen Servië (3-1). China kwam net iets tekort tegen Italië: 2-3.

Een medaille, welke kleur dan ook, was de doelstelling van de volleybalsters toen ze richting de eindstrijd in Japan vertrokken. Oranje was twee jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro ook al dichtbij een plak. Nederland haalde de halve finale maar verloor vervolgens van China en daarna van de Verenigde Staten in de strijd om brons.