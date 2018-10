Bekele weer snelste vrouw in Amsterdam

Evenals de Keniaan Lawrence Cherono bij de mannen is Tadelech Bekele op herhaling gegaan in de marathon van Amsterdam bij de vrouwen. De Ethiopische atlete won net als vorig jaar de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad.

Ze finishte in het Olympisch Stadion in 2.23.14. Dat was geen parcoursrecord. Dat blijft staan op 2.21.09, in 2012 gelopen door haar landgenote Meseret Hailu.

De nummers twee en drie bij de vrouwen kwamen ook uit Ethiopiƫ. Shasho Insermu werd tweede in 2.23.28, Azmera Gebru derde in 2.23.31.

Miranda Boonstra veroverde ver achter de snelle Afrikaanse atletes de Nederlandse titel bij de vrouwen. De 46-jarige Boonstra pakte het goud in 2.42.07. Zilver was voor Patricia Schreurs (2.49.01). Het brons ging naar Marije Geurtsen (2.53.38).