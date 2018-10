Bendsneyder breekt been na ontploffen motor

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Japan een open scheenbeenbreuk opgelopen. Dat gebeurde toen het motorblok van de Rotterdammer tijdens de laatste ronde ontplofte en Bendsneyder werd getroffen door een losgeraakt onderdeel.

Bendsneyder, uitkomend in de Moto2-klasse, werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, meldde zijn team Tech3. Daar zal hij een operatie ondergaan. ,,Bo kon er helemaal niks aan doen. Hij is niet eens onderuit gegaan, maar stapte met heel veel pijn van zijn motor”, vertelde teammanager HervĂ© Poncharal.