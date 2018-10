Cherono loopt snelste marathon in Nederland

Lawrence Cherono heeft voor het tweede jaar op rij de marathon van Amsterdam gewonnen. De Keniaan liep de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad in nagenoeg ideale weersomstandigheden in een parcoursrecord van 2.04.04 officieus. Hij haalde meer dan een minuut af van de oude recordtijd die hij vorig jaar liep (2.05.09). Het is ook de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem. Duncan Kibet liep in 2009 2.04.27 in Rotterdam.

Hardloopgrootheid Kenenisa Bekele kon zijn favorietenrol niet waarmaken. De Ethiopiƫr, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter en als topattractie naar Amsterdam gehaald, moest na 30 kilometer lossen uit de kopgroep en stapte in de 41e kilometer, vlak voor de finish in het Olympisch Stadion, uit.